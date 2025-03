Motorista de Porsche que agrediu idoso em Praia Grande (SP) vai responder processo em liberdade

Richard Henrique, de 21 anos, foi flagrado agredindo um idoso em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele acelerava com um Porsche na frente de um prédio, o que fez com que Seu Argemiro, de 78 anos, reclamasse. O idoso acabou sendo agredido com socos e chutes. Richard fugiu e teve a prisão decretada. Um mês depois, a Justiça aceitou o pedido da defesa de Richard, que vai responder pela agressão em liberdade. Enquanto isso, Argemiro ainda sofre com dores.



