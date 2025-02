Motorista desrespeita sinalização de trânsito e atinge irmãs que estavam em moto

Uma motorista desrespeitou placas de sinalização de trânsito e atingiu duas irmãs que estavam em uma moto em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Gabrielly Cristina, que pilotava a moto, ficou com sequelas. Ela rompeu a uretra, tem dificuldades para andar e depende da ajuda da mãe para realizar tarefas do dia a dia. Um ano depois do acidente, Gabrielly ainda não conseguiu voltar a trabalhar. Os gastos médicos já passaram dos R$ 10 mil e a motorista, que na época do acidente se prontificou a ajudar, ainda não prestou nenhum tipo de assistência. Com isso, a família de Gabrielly entrou na justiça, porém, as audiências ainda não aconteceram. Isso porque a motorista saiu de São Paulo e se mudou para o Espírito Santo.