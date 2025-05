Motorista é rendido por dois criminosos na frente de edifício na zona sul de São Paulo

Um motorista foi rendido por dois criminosos na frente de um edifício no Bosque da Saúde, bairro na zona sul de São Paulo. Os assaltantes renderam o homem, o tiraram do carro com violência e, depois de jogarem-no no chão, tomaram o seu celular e entraram no veículo. Depois, eles saíram do automóvel, que permaneceu parado ali mesmo, e fugiram a pé. A vítima registrou boletim de ocorrência. Nesta região, foram registradas 385 ocorrências de roubo desde o início de 2025. Uma pessoa é assaltada a cada seis horas.



