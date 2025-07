Motorista ignora sinalização, atinge casal em moto e foge sem prestar socorro

Um casal de motociclistas foi atingido por um carro em São Paulo depois que o motorista ignorou uma placa de “pare”. Eunice Dias Nogueira, de 44 anos, ficou gravemente ferida, e Danilo de Almeida Pinheiro, de 34, também sofreu lesões. O condutor do veículo seguiu sem prestar socorro. “Eu lembro que saí rolando, rolando e fui parar embaixo de um caminhão”, contou Eunice. Um motoboy que presenciou o acidente seguiu o carro e anotou a placa, repassando a informação à polícia. No entanto, o proprietário do veículo nega qualquer envolvimento. A polícia investiga o caso, enquanto o casal lida com os custos médicos e os reparos na moto danificada.



