Motorista invade pista contrária, bate em carro estacionado e foge

Imagens de câmeras de segurança flagraram, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, um carro que invadiu a pista contrária e bateu em um carro que estava parado. Depois da batida, o motorista ligou o carro, engatou a ré e foi embora, deixando o prejuízo de quase R$ 5 mil para o dono do outro carro. O Balanço Geral encontrou o casal Elôn e Caroline, donos do veículo que foi atingido. Eles compraram o carro há 10 dias para facilitar a vida da Caroline, que faz fisioterapia por causa de um acidente que sofreu. Agora, o casal quer identificar o motorista que causou a batida para que ele pague os custos do conserto.