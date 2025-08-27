Motorista perde controle de caminhão e bate em muro do estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro

O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e bateu no muro do estádio do Vasco da Gama, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. O homem estava descendo uma ladeira e chegou a gritar dizendo que havia perdido o freio. Ninguém ficou gravemente ferido. A perícia da Polícia Civil está no local para tentar entender o que aconteceu.



