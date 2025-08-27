Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Motorista perde controle de caminhão e bate em muro do estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro

O homem estava descendo uma ladeira e chegou a gritar dizendo que havia perdido o freio

Balanço Geral|Do R7

O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e bateu no muro do estádio do Vasco da Gama, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. O homem estava descendo uma ladeira e chegou a gritar dizendo que havia perdido o freio. Ninguém ficou gravemente ferido. A perícia da Polícia Civil está no local para tentar entender o que aconteceu.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • rio-de-janeiro-cidade
  • balanco-geral
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • São Januário
  • Vasco da Gama

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.