Motorista perde controle de carro e invade casa de vendedora de sorvetes na Grande São Paulo

Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu a casa de uma idosa que vende sorvetes na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. Beatriz Maciel Barbieri, de 69 anos, estava na outra sala de casa e, por este fator, não ficou ferida. Eram 22h quando o motorista, de 40 anos, avançou com o carro de frente com a parede da casa da idosa. Beatriz perdeu parte da alvenaria da casa e o portão da garagem, além do carro dela, que deu perda total, e dos freezers onde armazenava os sorvetes que vendia para se sustentar. O homem se comprometeu a pagar pelas despesas. Ele está internado sob cuidados médicos.



