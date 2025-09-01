Motorista que atropelou e matou motociclista em São Paulo diz ter dormido ao volante
O motociclista Hélio Guizi Filho, de 43 anos, estava em pé ao lado da moto, na frente de uma oficina, quando foi atingido e levado por alguns metros
Um motociclista morreu depois de ser atingido por um carro desgovernado em Guaianases, na zona leste de São Paulo. A câmera de segurança do local gravou a ocorrência. O motociclista Hélio Guizi Filho, de 43 anos, estava em pé ao lado da moto, na frente de uma oficina, onde ele deixaria o veículo para manutenção.
O motorista do veículo, o professor de futevôlei Gustavo Lins da Paixão, de 29 anos, disse que estava cansado de tanto ter trabalhado, e por isso, segundo ele, dormiu ao volante. Hélio chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa da vítima, Alexsandra Roberta Guizi, conversou com exclusividade com o Balanço Geral. Veja na reportagem.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas