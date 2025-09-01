Motorista que atropelou e matou motociclista em São Paulo diz ter dormido ao volante

Um motociclista morreu depois de ser atingido por um carro desgovernado em Guaianases, na zona leste de São Paulo. A câmera de segurança do local gravou a ocorrência. O motociclista Hélio Guizi Filho, de 43 anos, estava em pé ao lado da moto, na frente de uma oficina, onde ele deixaria o veículo para manutenção.



