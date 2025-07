Motorista que desapareceu em SP confirma que entregou carro a morador em situação de rua

Em depoimento à polícia, o entregador Bruno, de 38 anos, confirmou que entregou seu furgão a um morador em situação de rua. O homem havia saído para fazer uma entrega na segunda-feira (14), na zona norte de São Paulo, e desapareceu. Durante a madrugada, a polícia avistou o veículo na avenida Engenheiro Caetano Álvares, mas quem estava ao volante era um morador em situação de rua, que disse que recebeu as chaves do próprio motorista. Bruno foi localizado na tarde de terça (15) e confirmou a história. A polícia ainda está investigando por que Bruno sumiu e deu as chaves do carro ao morador em situação de rua.



