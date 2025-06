Motorista sobe com carro em calçada e quase atropela crianças em Carapicuíba (SP)

Um motorista de um carro branco foi flagrado subindo em uma calçada movimentada por crianças que saíam de uma van escolar em Carapicuíba (SP). Ignorando a segurança dos pedestres, ele tentou cortar caminho. O condutor da van tentou intervir, mas sem sucesso. Segundo o motorista da van, a Polícia Civil e o departamento de trânsito foram notificados, mas até agora, nenhuma medida foi tomada. Câmeras de segurança no local podem auxiliar na identificação do veículo.



