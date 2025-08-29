Motorista suspeito de embriaguez entra na contramão e atropela motoboy na Grande SP

Um acidente grave ocorreu em Barueri (SP) no dia 9 de agosto, envolvendo o motoboy Vinícius Alves e um motorista suspeito de embriaguez. Vinícius sofreu fraturas graves na perna depois de ser atingido por um carro que realizou uma conversão proibida à esquerda.

O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Brigadeiro Manoel Jordão com a Municipal. O motorista ignorou o sinal e entrou na contramão, colidindo com a moto de Vinícius. Testemunhas afirmaram que ele só ficou no local porque foi segurado até a polícia chegar.

Vinícius está internado há quase um mês devido às lesões nas pernas e passou por duas cirurgias, com a colocação de placas de titânio. A recuperação pode levar seis meses ou mais, de acordo com os médicos.

O boletim policial indica a possível embriaguez do motorista Nivaldo Luiz, que foi submetido a exames. Se confirmado, as consequências legais podem ser mais graves.

Os prejuízos materiais, como a moto danificada e os pertences perdidos, deverão ser ressarcidos de acordo com a lei. A mãe de Vinícius expressa alívio por seu filho estar vivo, mas espera que o responsável tome as devidas medidas para reparar os danos.

