Motorista tem carro rebocado sem motivo e pensa ter sido roubado na Grande São Paulo

O motorista de aplicativo, Ranaldo José, teve o veículo guinchado depois de estacionar em frente a uma lavanderia para ir à festa de um sobrinho em Osasco, na Grande São Paulo. Quando descobriu que o carro não estava mais no local, chegou a pensar que havia sido furtado. Ele registrou um boletim de ocorrência e descobriu que o veículo tinha sido guinchado. Porém, no local em que estacionou não havia placa proibindo o estacionamento ou guia rebaixada. Ranaldo precisou ficar três dias sem trabalhar e acabou ficando no prejuízo.