Mototaxista é vítima de assalto armado em ação rápida e premeditada em Santo André (SP)

Dois criminosos usaram um aplicativo para atrair um mototaxista e realizar um assalto na região onde já são frequentes os registros de violência em Santo André (SP). Um dos suspeitos, com capuz, monitorava a chegada da vítima, que foi rendida por um comparsa armado assim que estacionou. A dupla fugiu com a moto e o celular do trabalhador. Moradores relatam insegurança, mesmo com a presença de câmeras na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!