Mulher afirma ter sido abusada por homem nos fundos de escola na zona leste de SP

Uma mulher foi encontrada nos fundos de uma escola no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, pedindo socorro após afirmar ter sido abusada. O caso está sendo investigado no 49º Distrito Policial em São Mateus. Nesta semana, outra mulher relatou um ataque por um homem armado com faca na mesma região. A polícia busca prender o agressor, que pode ser o mesmo responsável pelos dois incidentes.



