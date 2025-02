Mulher agride funcionária de salão de beleza que se recusou a atendê-la após calote

Uma mulher tentou ser atendida em um salão de beleza de Goiânia depois de ter dado um calote anterior. Ao chegar à recepção para marcar outro horário, as funcionárias informaram que não a atenderiam até o pagamento do serviço devido. A mulher reagiu com agressividade, partindo para cima das recepcionistas e fazendo ameaças. Outros clientes intervieram na situação. Um boletim de ocorrência foi registrado contra a mulher envolvida no incidente.