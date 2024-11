Mulher apontada como amante diz que era atual do empresário morto em delegacia de São Paulo

O caso do empresário Paulo Henrique Pinheiro, que morreu dentro de uma delegacia da mulher em São Paulo após um confronto com policiais, gerou uma disputa entre sua esposa Samara e a amante Juliana. A discussão começou quando Juliana se apresentou como esposa e afirmou ter um filho com ele. Enquanto isso, Samara reivindica os bens alegando ser a legítima esposa. O advogado de Juliana argumenta que o casamento anterior estava encerrado na prática.