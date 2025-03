Mulher condenada por roubo e homicídio é presa com ajuda das câmeras do Smart Sampa

Uma mulher condenada por furto, roubo e homicídio foi presa em São Paulo com a ajuda do sistema de monitoramento Smart Sampa. Ela chegou a ficar em regime aberto, mas teve essa progressão revogada pela Justiça por descumprir algumas medidas que deveria ter seguido. Dessa forma, estava foragida há dois anos. A criminosa foi até uma UPA na zona norte de SP e, quando a câmara de segurança fez o cruzamento de dados com reconhecimento facial, foi identificado que ela tinha um mandado de prisão em aberto. A GCM foi até o local e conseguiu prendê-la.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!