Mulher de 28 anos foge de casa para escapar de agressões do pai e irmão

Joyce Bianca Soares, uma jovem de 28 anos de São Paulo, deixou sua casa após ser agredida pelo pai, Jorge Avelino, e pelo irmão, Jorge Peterson. Na última ocorrência, ela ficou com ferimentos por todo o corpo. O incidente começou porque, a pedido de seu pai, Joyce trocou a foto de um perfil no videogame do irmão. Jorge Peterson ficou irritado e agrediu a irmã. Segundo ela, o ataque aconteceu perto dos país, que não a acolheram. Joyce registrou um boletim de ocorrência contra o pai e o irmão e conseguiu uma medida protetiva contra eles. Jorge Avelino nega as acusações e alega que a filha tentou agredir a mãe, sendo contida pelo irmão.