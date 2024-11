Mulher de 72 anos é resgatada após quatro dias perdida em floresta nos EUA

Pamela, de 72 anos, passou quatro noites perdida em uma floresta do Maine, nos Estados Unidos. Ela e seu marido saíram para passear com os dois cães da família perto de sua casa. O casal se perdeu ao sair da trilha na floresta. No domingo em que desapareceram, choveu e as temperaturas chegaram a -2 graus Celsius. Durante o período em que esteve desaparecida, um dos cães permaneceu ao lado dela e ajudou a mantê-la aquecida. O marido de Pamela não conseguiu se levantar após cair e decidiu que ela deveria procurar ajuda sozinha. Após isso, a mulher desapareceu.