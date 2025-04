Mulher desmaia após ser agredida com cotovelada pelo namorado no meio da rua em SP

Uma mulher foi agredida pelo companheiro no meio da rua em São Paulo. A mulher manteve um relacionamento com o agressor por nove anos, porém, decidiu terminar o namoro por conta do uso frequente de drogas do homem. Ele não gostou, foi atrás dela no trabalho e a agrediu com uma cotovelada. A vítima desmaiou, foi levada para o hospital e retomou a consciência. Já o agressor foi identificado e preso em flagrante. Ele vai responder por lesão corporal qualificada e constrangimento ilegal.



