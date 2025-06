Mulher é assassinada por colega de trabalho após não corresponder suas investidas românticas

Thaís, de 36 anos, foi assassinada por um colega de trabalho após rejeitar suas investidas românticas em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ela trabalhava em uma galeria de lojas e restaurantes e sempre fez questão de cumprimentar todos que trabalhavam ali. Cláudio, um auxiliar de limpeza de 40 anos, tinha uma paixão doentia pela moça e tentou conquistá-la várias vezes, mas ela nunca correspondeu. Ele não aceitou a situação e esperou Thaís se sentar para comer no horário de almoço para atacá-la com golpes de faca. Ela morreu no local e ele fugiu, mas depois se apresentou na delegacia e confessou.



