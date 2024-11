Mulher é atacada por falso cliente em banheiro de perfumaria na Grande São Paulo

Um homem foi imobilizado por funcionários e clientes depois de atacar uma mulher, de 24 anos, em uma perfumaria na Grande São Paulo. Ele se aproveitou do momento que a vítima entrou no banheiro para segui-la. Ela conseguiu gritar e as pessoas que estavam na loja correram para ajudar. A GCM foi chamada e o suspeito preso em flagrante. Após o ocorrido, o homem precisou de atendimento médico e deve responder por tentativa de estupro.