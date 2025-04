Mulher é atingida de raspão na testa ao ser assaltada com o namorado em Carapicuíba (SP)

Uma técnica de enfermagem de 25 anos foi atingida de raspão na testa ao ser assaltada enquanto voltava com o namorado de uma viagem, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O casal estava em uma moto, quando, já na rua da casa dela, foram surpreendidos por dois homens em outra moto. Eles anunciaram um assalto e o disparo contra a jovem foi feito enquanto faziam a revista. Os criminosos levaram a moto do casal, que vale R$ 30 mil, além da carteira e celular. A bala entrou pela lateral do capacete, atingiu a testa da vítima e saiu por cima. A técnica de enfermagem fez o exame de corpo de delito e registrou um boletim de ocorrência.



