Mulher é atingida por carro na contramão na zona sul de São Paulo

Caroline, de 42 anos, foi atingida por um carro que estava na contramão no Sacomã, zona sul de São Paulo. O motorista fez uma curva em alta velocidade e invadiu a pista contrária, atingindo a motociclista. Ele fugiu e abandonou o carro em um estacionamento próximo. A polícia já identificou quem é o dono do veículo e o advogado dele esteve na delegacia. Caroline foi encaminhada ao hospital com traumatismo craniano. A polícia continua apurando o caso, que foi considerado como lesão corporal.



