Mulher é atropelada ao atravessar rua na faixa de pedestres na zona norte de SP

Uma mulher foi atropelada enquanto atravessava uma rua na faixa de pedestre no bairro Cachoeirinha, na zona norte de SP. O motorista fugiu sem prestar socorro, e a vítima contou com ajude de um comerciante. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar a placa do carro. O local onde a colisão aconteceu é conhecido por ter tráfego intenso e pouca sinalização.