Mulher é atropelada por carro desgovernado enquanto andava de bicicleta e leva 42 pontos na perna

Uma mulher foi atropelada enquanto andava de bicicleta. O motorista quase atingiu um idoso, que tropeçou e caiu no chão. O carro só parou quando bateu no portão de uma casa. A mulher teve um corte profundo na perna esquerda, levou 42 pontos e está internada.



