Mulher é flagrada furtando flor de estúdio de pilates em Santo André, no ABC Paulista

Uma mulher foi flagrada furtando uma flor de um estúdio de pilates em Santo André, no ABC Paulista. A criminosa passou de bicicleta pela rua e foi até a entrada do estabelecimento. Ela então desceu da bicicleta e, com tranquilidade, pegou a planta e foi embora. Segundo uma funcionária do local, essa é a segunda vez que a mulher comete o mesmo crime.