Mulher é presa em São Paulo suspeita de misturar drogas em balas de goma

Uma mulher foi presa em São Paulo suspeita de misturar drogas em balas de goma. Segundo investigações, o LSD, droga alucinógena, era misturado com cetamina, um anestésico para animais que potencializa o efeito do LDS, podendo causar parada cardíaca e até mesmo levar à morte. No ano passado, uma mulher que participava de um esquema de venda de drogas sintéticas foi presa em São Caetano do Sul, ABC paulista. Através dela, a polícia chegou a outros fornecedores e compradores. Na última terça-feira (12), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na capital e em São Caetano. Uma mulher foi presa acusada de fabricar as drogas em sua casa e distribuir pela Grande São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!