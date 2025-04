Mulher é presa suspeita de planejar a morte do marido pelo seguro de vida de R$ 500 mil

Nesta terça-feira (1), Michele Aparecida Nunes foi presa suspeita de mandar matar seu esposo, Paulo Eduardo, em São Roque (SP). Diego Fernandes dos Santos, amante de Michele, também foi detido. A investigação, que durou 11 meses, começou após a suspeita de latrocínio, devido ao desaparecimento do celular e da mochila de Paulo após sua morte. A Polícia Civil apontou Michele como a principal suspeita do crime. Segundo a polícia, ela teria planejado a morte do marido com o amante para ficar com o seguro de vida de R$ 500 mil, do qual era a principal beneficiária. O valor do seguro foi bloqueado logo após a morte de Paulo para garantir que as investigações fossem realizadas.



