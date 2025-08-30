Mulher é sequestrada em São Paulo obrigada a transferir mais de R$ 105 mil para bandidos

Uma mulher foi vítima da chamada "Gangue da Batidinha" na zona sul de São Paulo e precisou transferir R$ 105 mil para os criminosos. O incidente ocorreu quando ela dirigia seu carro e sentiu uma leve colisão traseira. Ao descer para verificar o ocorrido, dois criminosos anunciaram o assalto. A vítima foi colocada no banco traseiro do próprio veículo sob ameaça de arma de fogo.

Durante as duas horas em que esteve sob poder dos bandidos, a mulher foi obrigada a realizar transferências bancárias via Pix. Após percorrerem diversas áreas com ela como refém, os criminosos abandonaram-na numa região de mata em Parelheiros.

A polícia encontrou o carro incendiado durante patrulhamento na mesma área onde ocorreu o sequestro. As características do veículo chamaram atenção dos agentes por coincidirem com as descrições fornecidas pela vítima sobre o automóvel utilizado no crime.

Dois suspeitos foram detidos temporariamente, mas acabaram liberados enquanto continuam sendo investigados pelas autoridades locais. Segundo o soldado Elidiane, que participou do atendimento à ocorrência, os ladrões decidiram abandonar a refém após perceberem movimentações financeiras suspeitas detectadas pelos bancos envolvidos nas transações forçadas.

Após ser deixada sozinha na mata, a vítima conseguiu ajuda de transeuntes próximos e acionou a polícia pelo número de emergência 190.

