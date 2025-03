Mulher é vítima de abusador ao sair de casa para buscar o filho no trabalho

Uma mulher foi abordada por um homem armado em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, enquanto ia buscar seu filho de 17 anos no trabalho. Sob ameaça, ela foi forçada a seguir o suspeito até um terreno isolado, onde foi abusada. A vítima conseguiu escapar quando um morador de rua, atraído pelo barulho, se aproximou. O criminoso, fingindo ser seu companheiro, permitiu que ela saísse ilesa. Câmeras de segurança capturaram imagens do suspeito, que ainda está foragido. A mulher, após o ocorrido, recebeu atendimento médico.



