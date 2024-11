Mulher é vítima de golpe ao vender micro-ondas pela internet

Valéria está desempregada há um mês e mora em Cotia, Região Metropolitana de São Paulo, com seus filhos. Para pagar contas atrasadas, decidiu vender um micro-ondas avaliado em R$ 5 mil por R$ 2.200. Após a entrega do aparelho a um suposto comprador que pagou pela plataforma de vendas, Valéria recebeu e-mails exigindo pagamento de taxas para liberar o valor. Ela fez duas transferências totalizando R$ 750 e não recebeu o dinheiro prometido. A situação resultou na perda do eletrodoméstico e das quantias enviadas.