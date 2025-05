Mulher esfaqueia colega de trabalho após discussão em posto de gasolina no interior paulista

Uma mulher esfaqueou a sua colega de trabalho após uma discussão em um posto de gasolina, no interior de São Paulo. O desentendimento entre Amanda, a agressora, e Sandra, a vítima, começou por conta do fretado da empresa. Amanda denunciou Sandra ao RH da empresa, sob a acusação de uso irregular do ônibus fretado, que a leva a Bragança Paulista (SP). No entanto, a empresa apurou e decidiu que não havia irregularidades. Descontente com a situação, Amanda tirou Sandra do ônibus à força e começou a desferir golpes nela com uma faca. A vítima passou por uma cirurgia. No boletim de ocorrência consta lesão corporal. A agressora não foi presa.



