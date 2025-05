Mulher estaciona em frente à garagem alheia e tem carro riscado; caso foi parar na polícia

Um carro estacionado em frente a uma casa virou motivo de caso de polícia. O veículo ficou parado por alguns minutos, mas o tempo foi o suficiente para despertar a fúria da dona da residência. O carro foi riscado e a briga, com direito a puxão de cabelo, só acabou com a chegada dos policiais. O Balanço Geral conversou com a vítima e conta tudo o que aconteceu.



