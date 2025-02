Mulher fica com móveis no meio da rua após tomar golpe de motorista de aplicativo durante mudança

A cabelereira Elaine Meneses contratou um motorista de aplicativo para fazer o transporte de alguns móveis durante a mudança de sua irmã de Osasco (SP) para Parelheiros, na zona sul da capital. O prestador de serviço pediu valores extras e Elaine aceitou. Depois disso, ela não conseguiu mais contato com o motorista e ficou com os móveis no meio da rua. A cabelereira teve um prejuízo financeiro e teve de contratar outro profissional para realizar o serviço.