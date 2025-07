Mulher fica frente a frente com o assassino do irmão, dá um abraço e o perdoa, nos EUA

A irmã de uma das vítimas de um massacre que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, em 2019, ficou frente a frente com Patrick Crusius, o executor de 23 pessoas. Patrick cometeu os crimes com uma arma AK-47 em um mercado e um shopping. Dos 23 mortos, 8 eram latinos. Na internet, Crusius fazia publicações racistas contra o que ele chamava de ‘invasão latina aos Estados Unidos’. O assassino foi condenado à prisão perpétua. Confira mais detalhes do caso na reportagem.



