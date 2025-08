Mulher furta flores raras no Campo Belo, zona sul de São Paulo

Uma mulher misteriosa furtou flores raras de um prédio no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Ela roubou orquídeas brancas que custam cerca de R$ 150. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do condomínio. O zelador do prédio disse que planta as orquídeas por conta própria e foi olhar as câmeras de segurança quando deu falta de duas delas. A mulher ainda não foi identificada.



