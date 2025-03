Mulher mata o próprio cachorro afogado em vaso sanitário para conseguir embarcar em voo, nos EUA

Uma mulher matou o próprio cachorro afogado em um vaso sanitário de um aeroporto em Orlando, nos EUA, para conseguir embarcar em um voo. O corpo do animal foi encontrado por uma faxineira. A polícia então iniciou a investigação e descobriu que Alison Lawrence, de 57 anos, foi a autora do crime. Ela pretendia levar seu cão em uma viagem para a Colômbia, mas não tinha a documentação necessária. Por isso, levou o animal para o banheiro e o matou. Ao retornar aos Estados Unidos, foi presa. Ela pagou fiança para responder ao julgamento em liberdade e é acusada de abuso animal agravado.



