Mulher morre após ser atingida por moto em São Paulo
Segundo testemunhas, o homem que atingiu a motocicleta de Yasmin, estava empinando o veículo pela região
Uma mulher morreu após ser atingida por uma moto em São Paulo. Yasmin, de 22 anos, e seu marido Lucas estavam indo de moto para a casa do pai do homem quando foram atingidos por outra motocicleta. Os dois foram arremessados e a jovem ficou imóvel. Yasmin foi socorrida, ficou 15 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo testemunhas, o homem que atingiu a moto do casal estava empinando o veículo pela região. Não houve teste do bafômetro e o motociclista também foi considerado como vítima no boletim de ocorrência. Para a família, ele teria que responder por homicídio doloso.
Elves Costa, pai de Lucas, chegou a gravar uma conversa em que o homem confessa que não viu a moto do casal. Ele também teria afirmado que pagaria pelo conserto, mas voltou a entrar em contato com a família das vítimas.
