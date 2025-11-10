Mulher morre após ser atingida por moto em São Paulo

Uma mulher morreu após ser atingida por uma moto em São Paulo. Yasmin, de 22 anos, e seu marido Lucas estavam indo de moto para a casa do pai do homem quando foram atingidos por outra motocicleta. Os dois foram arremessados e a jovem ficou imóvel. Yasmin foi socorrida, ficou 15 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo testemunhas, o homem que atingiu a moto do casal estava empinando o veículo pela região. Não houve teste do bafômetro e o motociclista também foi considerado como vítima no boletim de ocorrência. Para a família, ele teria que responder por homicídio doloso.