Mulher morre após ser vítima de violência doméstica na zona leste de São Paulo

Beatriz, de 21 anos, morreu após ser vítima de violência doméstica pelo marido Rodinei, de 25 anos, no bairro de São Matheus, zona leste de São Paulo. Testemunhas dizem que ela passou cinco anos sofrendo violência em silêncio e tinha medo do homem. Beatriz sofreu fraturas na costela e lesões nos pulmões. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Rodinei segue foragido.



