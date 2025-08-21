Mulher que foi brutalmente agredida pelo ex-namorado tinha medida protetiva contra ele
Imagens de câmeras de segurança mostram que havia um grande fluxo de pessoas no local no momento do crime, mas nenhuma delas interveio
Uma mulher de 25 anos foi brutalmente agredida pelo ex-namorado, Arthur, de 33, na noite do dia 7 de agosto, em São Paulo. A vítima já possuía uma medida protetiva contra ele. Arthur foi preso e deve ser interrogado pela polícia nesta quinta-feira (21), segundo informou a delegada responsável pelo caso. Imagens de câmeras de segurança mostram que havia um grande fluxo de pessoas no local no momento do crime, mas nenhuma delas interveio. De acordo com a delegada, a naturalização da violência doméstica contra mulheres ainda é comum no Brasil e precisa ser enfrentada.
