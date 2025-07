Mulher que furtou plantas de marcenaria em SP devolve os vasos após reportagem do Balanço Geral

Uma mulher que foi flagrada por câmeras de segurança furtando plantas da frente de uma marcenaria no Ipiranga, bairro na zona sul de São Paulo, devolveu os vasos após uma reportagem do Balanço Geral. Ela ainda deixou um bilhete pedindo desculpas. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e o dono do estabelecimento fez um vídeo mostrando os pés de lavanda e de boldo devolvidos, além do bilhete. Confira na reportagem.



