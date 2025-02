Mulher revoltada com fim do relacionamento tenta atropelar ex-marido com moto em Belém (PA)

Revoltada com o fim do relacionamento, uma mulher resolveu atropelar o ex-marido com uma motocicleta. Ele esperava o ônibus para o trabalho quando foi atingido. Depois, ela ainda desceu da moto e tentou agredi-lo. Os dois têm um filho juntos . A vítima está com uma nova namorada, que já recebe várias ameaças da agressora.



