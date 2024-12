Mulher tenta selar união com o noivo e descobre que já era casada com o cunhado

Para conseguir se casar, uma mulher precisou de uma segunda via da certidão de nascimento e descobriu que já era casada. Acompanhada do noivo, Joselia foi até Olindina, na Bahia, para pegar o documento, mas foi informada que ela já era casada com um conhecido: o cunhado dela. A irmã da mulher se chama Joselita, e se casou com o homem há mais de 20 anos. A diferença entre o nome das duas é de apenas uma letra e isso virou uma dor de cabeça na vida de Joselia. O noivo ficou tão bravo com a confusão que até terminou o relacionamento. No cartório onde a irmã dela se casou, ninguém soube dizer o que houve. O Balanço Geral foi conferir essa história. Acompanhe!