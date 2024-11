Mulher vai à polícia após receber carta com ‘declaração’ do namorado; ele tinha roubado a moto dela

Uma mulher foi até a polícia depois de receber uma carta do namorado informando que havia roubado a moto dela para quitar uma dívida por drogas em Franca, no interior paulista. No texto, o homem mencionava o nome da pessoa que recebeu o veículo e onde encontrá-lo. A Polícia Civil seguiu as pistas da carta e localizou um ponto de venda de drogas, onde um traficante foi preso e objetos e dinheiro apreendidos. A mulher conseguiu recuperar a motocicleta. A partir das informações contidas na correspondência, a Polícia Civil localizou o local indicado e recuperou a motocicleta. Durante a operação no endereço mencionado foram encontrados outros produtos possivelmente furtados como eletrônicos e dinheiro. Além disso, drogas também foram apreendidas. Um indivíduo de 23 anos foi detido no local; ele já tinha passagens anteriores por receptação e furto. Durante as buscas realizadas pela equipe policial foram encontradas pequenas quantidades de substâncias entorpecentes juntamente com indícios da prática do tráfico de drogas no local.