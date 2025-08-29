Mulheres constroem casa com 8 mil garrafas em ilha de PE e viram exemplo de sustentabilidade

Mãe e filha do Paraná transformaram a paisagem da Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, ao construir uma casa com oito mil garrafas. Edna Camilo Dantas e Gabrielly Dantas deixaram Curitiba (PR) para realizar o projeto durante a pandemia, criando um exemplo inspirador de práticas sustentáveis.

A iniciativa começou quando Edna ficou desempregada e decidiu usar as garrafas que coletava para sua primeira moradia própria. Com Gabriele, desenvolveram técnicas de engenharia com conhecimentos próprios. O resultado foi uma residência funcional, atraindo atenção pela inovação.

As paredes da casa, feitas com garrafas de vidro colorido, criam efeitos luminosos únicos. O projeto inclui iluminação natural com garrafas transparentes nas janelas. Para água e eletricidade, receberam ajuda especializada.

A casa, chamada "Casa de Sal", não é apenas um exemplo de sustentabilidade estrutural, mas também de laços familiares. Agora, elas pretendem ensinar outras famílias a usar métodos acessíveis financeiramente, baseados nesse modelo habitacional inovador.

O projeto levou-as a lançar uma marca de moda sustentável, reutilizando tecidos descartados para criar peças exclusivas, promovendo a conscientização ambiental na comunidade.

