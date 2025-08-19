Logo R7.com
Mulheres relatam agressões nas pistas do Parque do Ibirapuera em SP

Casos de violência preocupam frequentadoras e especialistas em segurança

Balanço Geral|Do R7

Frequentadoras do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, denunciam agressões enquanto correm pelas pistas. Relatos recentes incluem socos e empurrões, como os casos de Gleice Koyama e Noelle, ambas vítimas de ataques durante treinos. Especialistas em segurança afirmam que a violência tem aumentado e reforçam a necessidade de maior fiscalização no local. Frequentadores relatam preocupação e pedem medidas preventivas.

