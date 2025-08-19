Mulheres relatam agressões nas pistas do Parque do Ibirapuera em SP

Frequentadoras do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, denunciam agressões enquanto correm pelas pistas. Relatos recentes incluem socos e empurrões, como os casos de Gleice Koyama e Noelle, ambas vítimas de ataques durante treinos. Especialistas em segurança afirmam que a violência tem aumentado e reforçam a necessidade de maior fiscalização no local. Frequentadores relatam preocupação e pedem medidas preventivas.



