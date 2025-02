Musas do crime trocam futuro promissor por envolvimento com facções

Jaqueline, Natasha e Carolina estão no centro de investigações criminais. Jaqueline é acusada de abrigar Kaue do Amaral Coelho, suspeito de envolvimento na morte do delator do PCC, Antônio Gritzbach. Natasha foi detida por suspeitas de lavagem de dinheiro após a polícia encontrar bens valiosos em sua casa. Já Carolina, conhecida como "Tia Carol", confessou ser fornecedora de uma nova droga sintética distribuída na região metropolitana de São Paulo.