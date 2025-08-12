Músico perde sanfona de R$ 25 mil na estação Osasco e enfrenta dificuldades para recuperá-la

Um músico está desesperado após perder sua sanfona, avaliada em R$ 25 mil, ao desembarcar na estação Osasco. Ao perceber a ausência do instrumento, ele procurou o setor de achados e perdidos e tentou acessar as imagens das câmeras de segurança da CPTM, mas foi informado de que isso só seria possível com autorização judicial. O instrumento é essencial para seu trabalho, o que aumenta ainda mais sua angústia.



