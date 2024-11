‘Nem sabia que eu tinha essa força’, relata mulher que reagiu a assalto com socos e chutes em ladrão

Uma mulher reagiu com socos e chutes ao ataque de um assaltante em uma rua da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Ela estava mexendo no celular no momento em que o criminoso tentou roubar o aparelho. Sem pensar duas vezes, a vítima parte para cima do ladrão e o derruba da moto. O suspeito chegou a pegar o celular, mas, com a ajuda de vizinhos, a mulher conseguiu conter o assaltante até a chegada da polícia.